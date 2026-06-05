Генри Кавилл и Кевин Харт снимутся в шпионской комедии. Ее выпустит Netflix

Над пока безымянным проектом будут работать компании 21 Laps Шона Леви и Maximum Effort Райана Рейнольдса. Режиссером фильма станет МакДжи. Сценаристами будут Адам и Аарон Ни («Властелины Вселенной»), а также Джонатан Троппер.