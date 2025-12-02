Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыка»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»

Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»

Фото: K24

Кинопрокатная компания K24 опубликовала трейлер фильма Андрея Натоцинского «Наум. Предчувствия» — документального портрета историка кино Наума Клеймана. Премьера запланирована на 26 февраля 2026 года.

Наум Клейман — советский и российский киновед, основатель и первый директор Музея кино, а также специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна. Среди его работ — книги «Эйзенштейн на бумаге», «Формула финала» и «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине».

Видео: K24

В фильме Натоцинского киновед прогуливается по Москве, Петербургу и Вологде, делится воспоминаниями о детстве, встречается с режиссером Александром Сокуровым и, разумеется, размышляет об искусстве и современной культуре. Документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов Сергея Эйзенштейна, Алена Рене и Жана-Люка Годара.

«Кто-то сказал, что это фильм о большой любви к Науму. Кто-то сказал, что это фильм совсем не о Науме, а о кинематографе и пространстве культуры. Кто-то и вовсе говорит, что этот фильм обо мне. Кажется, можно выйти из этого треугольника и прогуляться дальше», — говорит о картине режиссер Андрей Натоцинский, выпускник мастерской Александра Сокурова СПбГИКиТ.

