Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»

«Зверополис-2», вышедший на мировые экраны в ноябре, уже стал кассовым хитом, собрав почти полмиллиарда долларов в первый уик-энд. Во второй части новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями.