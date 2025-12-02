Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке

20th Century Fox опубликовала отрывок из фильма «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — третьей части знаменитой серии. Премьера картины назначена на 19 декабря.
В минутном отрывке главный герой — Джейк Салли в исполнении Сэма Уортингтона — готовится к битве. Он использует выражение «take a knife to a gunfight», то есть идет на поединок плохо подготовленным.
Антагонистами третьей части «Аватара» стал вулканический клан Мангкван из Пепельной деревни. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.
Недавно стало известно, что хронометраж «Пламени и пепла» составит 3 часа 15 минут. Таким образом, это будет самая длинная лента в серии: первая часть шла 2 часа 42 минуты, а «Путь воды» — 3 часа 12 минут.
Большую часть материала, который лег в основу второго и третьего фильмов, снимали одновременно в 2017–2018 годах в течение 18 месяцев. Такой подход позволил выстроить единую сюжетную арку для ключевых персонажей, в частности для 15-летней Кири в исполнении Сигурни Уивер.