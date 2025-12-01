«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Отвечая на опасения, что генеративный ИИ может подорвать его собственную работу, Кэмерон сказал: «Может быть. Но это также заставляет нас держать планку на очень дисциплинированном уровне и продолжать быть по-настоящему нестандартными и изобретательными. Генеративный ИИ не может создать нечто новое, чего никто никогда не видел. Если подумать, эти модели — это фокус, они умеют потрясающие вещи. Но модели обучены на всем, что уже сделано; их нельзя обучить тому, чего еще не существовало. Поэтому вы неизбежно увидите по сути человеческое искусство и опыт, смешанные в блендере, и получите нечто среднее. А вот индивидуальный опыт сценариста, его особенности — это недостижимо. Так же, как и индивидуальность конкретного актера».