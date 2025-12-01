«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Джеймс Кэмерон в интервью CBS Sunday Morning назвал ужасающей перспективу того, что искусственный интеллект может заменить актеров.
Кэмерон вспомнил выход первого «Аватара» в 2009-м, когда он впервые применил технологию захвата движения. Режиссер назвал ее чистейшей формой актерского искусства, противопоставив генеративному ИИ.
«Много лет существовало ощущение: „Они там делают что-то странное с компьютерами и заменяют актеров“, хотя если вникнуть, то можно понять, что это торжество взаимодействия актера и режиссера», ― пояснил постановщик «Титаника».
«А теперь посмотрите на другой конец спектра — и там у нас генеративный ИИ. Он может придумать персонаж, придумать актера. Он может создать игру с нуля по текстовому запросу. А я такой: „Нет“. Это меня ужасает. Это противоположность. Это как раз то, чего мы категорически не делаем», ― добавил он.
На уточняющий вопрос, почему он так сильно против искусственно созданных актеров, Кэмерон ответил: «Я не хочу, чтобы компьютер делал то, чем я горжусь в работе с актерами. Я не хочу заменять актеров, я люблю работать с ними».
При этом режиссер считает, что новая технология может оказаться полезной в «удешевлении визуальных эффектов».
«Сейчас фэнтези и научно-фантастические фильмы начинают вымирать как вид, потому что они дорогие, а рынок кинотеатров сократился. Теперь студии готовы тратить такие суммы лишь на первоклассные IP — то, что мы уже видели и хорошо знаем. Фильм вроде „Аватара“ не мог бы появиться в такой среде. Это был совершенно новый IP, никто о нем раньше не слышал», ― поделился он.
Отвечая на опасения, что генеративный ИИ может подорвать его собственную работу, Кэмерон сказал: «Может быть. Но это также заставляет нас держать планку на очень дисциплинированном уровне и продолжать быть по-настоящему нестандартными и изобретательными. Генеративный ИИ не может создать нечто новое, чего никто никогда не видел. Если подумать, эти модели — это фокус, они умеют потрясающие вещи. Но модели обучены на всем, что уже сделано; их нельзя обучить тому, чего еще не существовало. Поэтому вы неизбежно увидите по сути человеческое искусство и опыт, смешанные в блендере, и получите нечто среднее. А вот индивидуальный опыт сценариста, его особенности — это недостижимо. Так же, как и индивидуальность конкретного актера».
Недавно Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад обсуждал с Universal экранизацию «Злой»: «Я почти снял „Злую“ тогда. Мне очень нравилась история, я имею в виду, что „Волшебник страны Оз“ — один из моих любимых [фильмов]. Это было лет 15 назад».