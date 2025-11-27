В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»

Фото: Universal Pictures

Режиссер Джеймс Кэмерон, известный по «Аватару» и «Титанику», в подкасте «The Town with Matt Belloni» поделился, что около 15 лет назад рассматривал возможность экранизации мюзикла «Злая». Об этом сообщает Deadline.

«Я почти снял „Злую“ тогда. Мне очень нравилась история, я имею в виду, что „Волшебник страны Оз“ — один из моих любимых [фильмов]. Это было лет 15 назад», — рассказал Кэмерон.

Режиссер встречался со студией Universal Pictures, чтобы представить свою версию, основанную на романе Грегори Магуайра. Однако, к разочарованию фанатов, проект не был реализован. «Я не смог найти песню», — объяснил Кэмерон.

При этом он не исключил работу над другим мюзиклом в будущем. «Ну, мой любимый фильм — это мюзикл, „Волшебник страны Оз“», — пояснил Кэмерон.

В итоге экранизацией «Злой» занялся Джон М.Чу. Премьера первой части состоялась в 2024 году, а вторая, «Злая: Навсегда», вышла в прокат совсем недавно, 19 ноября.

Тем временем создатели вселенной уже строят планы на будущее. Композитор Стивен Шварц, написавший музыку и тексты к мюзиклу «Злая», недавно рассказал, что он и сценаристка фильма Винни Хольцман обсуждают новые проекты в рамках вселенной. Речь, однако, идет не о прямых сиквелах о Глинде и Эльфабе.

О новых проектах говорил и один из руководителей Universal Pictures Майкл Моррис: «Благодаря успеху „Злой“ и популярности фильма у фанатов мы обязаны решить: как мы можем продолжить эту вселенную? Разобрались ли мы с этим? Нет. Но работа уже идет».

