В России на треть выросли продажи художественной литературы

Недавно в сервисе «Кион Строки» рассказали о другом тренде на книжном рынке. Россияне стали чаще читать книги по избавлению от стресса, чем литературу по достижению успеха. Психологи объясняют это тем, что в мире кризиса и постоянных стрессов, в котором мы живем с начала пандемии, люди учатся поддерживать себя.