Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

На ВДНХ заработала почта Деда Мороза

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

На ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Она будет работать до 15 января 2026 года.

Почтовые ящики установлены в нескольких популярных локациях выставки: в инфоцентре в Арке Главного входа, парке «Орион», Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

В своих письмах дети и взрослые могут поделиться с зимним волшебником своими желаниями, рассказать о мечтах или задать вопросы о Новом годе. Чтобы получить ответное письмо, необходимо указать на конверте обратный адрес.

18 ноября на «Городской ферме» ВДНХ открылась новогодняя резиденция Деда Мороза. Там же 13 декабря юным гостям покажут отрывок из интерактивного спектакля «Тайна Снежной королевы».

2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза. Волшебник из Великого Устюга выехал в тур по России 9 ноября и за два месяца путешествий посетит 70 городов, начав с Дальнего Востока.

Праздничный поезд включает в себя приемную самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавку с сувенирами и ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.

Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ