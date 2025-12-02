В России снизился импорт живых новогодних елок, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Россельхозбанка. В предстоящем сезоне ожидается не более 150 тыс. деревьев вместо 220 тыс. в прошлом году.
Всего россиянам будет доступно порядка 500 тыс. живых хвойных деревьев, из которых 70% — отечественного происхождения. Основными поставщиками импортных деревьев считаются Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания.
Среди населения растет интерес к альтернативным живым новогодним деревьям и украшениям: лапнику нобилиса, туе, можжевельнику, кипарисовику и ели «коника». По оценкам Россельхозбанка, спрос на них в этом сезоне увеличился в 1,5 раза относительно прошлого.
Недавно стало известно, что фигурки лошади — это самые популярные среди россиян игрушки для новогодней елки в 2025 году. На втором и третьем местах деревянные игрушки в винтажном стиле: наборы из ангелов и щелкунчиков.