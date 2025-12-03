Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней, сообщает Variety. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов стриминга.
Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Финальный эпизод первой части пятого сезона получил один из самых высоких рейтингов в истории сериала. На IMDb его оценка составляет 9,6 из 10. Он делит первое место с седьмой серией четвертого сезона — «Резней в Хоукинской лаборатории».