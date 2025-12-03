LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»

Сейчас на Netflix идет пятый и финальный сезон сериала. Первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря. Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов стриминга.