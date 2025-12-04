В Москве обновили семь домов с аттиками, говорится на сайте Mos.ru.



Аттик — это стенка или парапет, расположенный над главным карнизом сооружения. Первым из отремонтированных домов стало здание, расположенное в 1-м Войковском проезде (дом 16, корпус 3). Двухэтажный жилой дом с аттиками на фасаде построили в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. В этом здании восстанавливали фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем.



Кроме того, специалисты отреставрировали дореволюционный дом, 1901 года, расположенный по адресу: Весковский переулок, дом 4. Аттик венчает его центральную часть. В здании отремонтировали фасад, крыши и подъезды, а также проложили новую электросеть. В 2025 году также завершены работы в доме, расположенном по адресу: Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1. У него есть аттики-башенки.



Еще в 2025 году в Москве обновили 35 домов с сандриками. Это архитектурный элемент, который представляет собой небольшой карниз над оконным или дверным проемом.