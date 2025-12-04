В России заблокировали Snapchat

Роскомнадзор заблокировал приложение Snapchat на территории России. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.
По утверждениям РКН, Snapchat используют для терактов, мошенничества и других преступлений против россиян. В ведомстве уточнили, что блокируют приложение с 10 октября 2025 года.
Snapchat позволяет обмениваться фото, видео и сообщениями, которые обычно доступны лишь короткое время. Сервис стал популярен благодаря фильтрам и маскам, которые меняют внешность пользователя. Именно в Snapchat впервые появился формат «историй».
Недавно РКН ограничил работу FaceTime ― сервиса от Apple, который позволяет совершать аудио- и видеозвонки. Причину назвали такую же: приложением пользуются мошенники и террористы.
С ограничением работы в десятках регионов сталкиваются и WhatsApp с Telegram, у которых официально пока заблокированы только звонки. По мнению проекта «На связи», РКН блокирует все сервисы, которые обеспечивают безопасное общение, и вынуждает переходить в госмессенджер Max, где содержание всех звонков и переписок могут прочитать власти.