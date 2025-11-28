Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp в случае невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.
РКН утверждает, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны. «WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. <…> [Сервис] не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении [приложения]. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — говорится в сообщении ведомства.
В РКН пояснили, что ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на другие мессенджеры. «Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — добавили в ведомстве.
28 ноября пользователи WhatsApp в Москве пожаловались на перебои в работе мессенджера. Количество жалоб на «Сбой.рф» превысило 900.