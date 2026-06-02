Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера
Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства Ad Marginem в Челябинске
Сидни Суини просила создателя «Эйфории» не вырезать обнаженные сцены с ней из третьего сезона
Фестиваль «Дружба» объявил вторую волну артистов
Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве
На Пикник Афиши-2026 осталось 3000 билетов по старой цене
«Пиковый валет» Джоэла Коэна выйдет в 2026 году
«Снял барахло — переделывай»: Мединский предложил усилить госконтроль над качеством кино
Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля
Детское комбо от Бубокко и мультяшная «Манюня»: Okko запустил акции ко Дню защиты детей
В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов
Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м
Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»
Глава Take-Two объяснил, почему разработка GTA VI заняла более 13 лет
В «Азбуке вкуса» появилась окрошка с уткой, индейкой и языком
«Надежда» На Хон Чжина выйдет в России в августе–сентябре
Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек
Google хочет выпустить в США 64 млн комаров с бактерией, мешающей им размножаться
Родриго Блаас и А.К.Брэдли снимут мультсериал по «Котам-воителям»
«Яндекс Карты» запустили награду для организаций со стабильно высоким рейтингом
«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в российский прокат 23 июля
Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм
«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня
«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом

«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Союзмультфильм»

«Рамблер» представил специальный проект «Нам 90, но чувствуем себя на 9», посвященный юбилею киностудии «Союзмультфильм».

Главным элементом спецпроекта стал интерактивный «мульткалейдоскоп». По принципу колеса фортуны он ежедневно показывает случайного персонажа из вселенной «Союзмультфильма», рассказывает его историю и знакомит с особенностями характера. Также пользователи могут получить призы от партнеров проекта.

Каждая карточка содержит информацию о герое и ссылки на мультфильмы с его участием. Кроме того, посетителям доступен чат-бот на базе нейросети ГигаЧат, который помогает создавать новые истории с любимыми персонажами. Собеседником в сервисе выступает Чебурашка.

По словам исполнительного директора портала «Рамблер» Анны Ивановой, проект объединил ностальгию по героям детства и современные технологии искусственного интеллекта, сохранив атмосферу сказки в новом цифровом формате.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что проект поможет зрителям по-новому взглянуть на знакомых персонажей и познакомиться с богатым наследием студии через современные интерактивные инструменты.

Расскажите друзьям