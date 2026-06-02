«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»

«Рамблер» представил специальный проект «Нам 90, но чувствуем себя на 9», посвященный юбилею киностудии «Союзмультфильм».
Главным элементом спецпроекта стал интерактивный «мульткалейдоскоп». По принципу колеса фортуны он ежедневно показывает случайного персонажа из вселенной «Союзмультфильма», рассказывает его историю и знакомит с особенностями характера. Также пользователи могут получить призы от партнеров проекта.
Каждая карточка содержит информацию о герое и ссылки на мультфильмы с его участием. Кроме того, посетителям доступен чат-бот на базе нейросети ГигаЧат, который помогает создавать новые истории с любимыми персонажами. Собеседником в сервисе выступает Чебурашка.
По словам исполнительного директора портала «Рамблер» Анны Ивановой, проект объединил ностальгию по героям детства и современные технологии искусственного интеллекта, сохранив атмосферу сказки в новом цифровом формате.
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что проект поможет зрителям по-новому взглянуть на знакомых персонажей и познакомиться с богатым наследием студии через современные интерактивные инструменты.