Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве

Мэр также отметил, что в 2029 году в этом районе откроют три новые станции метро — «Сосенки», «Ракитки» и «Десна» Троицкой линии. Сейчас тоннелепроходческие щиты прокладывают тоннели от «Новомосковской» до «Сосенок», а на площадках будущих станций уже идут земляные работы.