В «Азбуке вкуса» появилась окрошка с уткой, индейкой и языком

В сезонное меню «Азбуки вкуса» добавили три новых вида окрошки: с пастрами из индейки, копченой уткой и варено-копченым языком.
Для блюда утку маринуют, а затем коптят три часа на натуральной щепе. Филе индейки для пастрами запекают со специями. Копченый язык зачищают вручную.
Картофель для всех версий готовят на пару, чтобы он оставался упругим и держал форму. В окрошку также входят яйцо, редис, огурец, укроп и лук.
Все ингредиенты в наборе нарезаны кубиками. Заправить блюдо можно квасом, кефиром или айраном.