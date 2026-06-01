Google хочет выпустить в США 64 млн комаров с бактерией, мешающей им размножаться

Google запросил у Агентства по охране окружающей среды США (EPA) разрешение на экспериментальный выпуск специально обработанных комаров во Флориде и Калифорнии. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре.
Речь идет о самцах комаров Culex quinquefasciatus, зараженных бактерией Wolbachia pipientis wAlbB. Во Флориде компания предлагает выпустить до 16 млн таких комаров в первый год и еще до 16 млн — во второй. Такой же объем испытаний запланирован в Калифорнии. Всего речь может идти о выпуске до 64 млн комаров за два года.
Заявка пока находится на рассмотрении. EPA принимает общественные комментарии по ней до 5 июня, после чего решит, выдавать ли Google экспериментальное разрешение.
Проект относится к инициативе Google Debug, которую компания запустила более десяти лет назад. Она занимается разработкой технологий для сокращения численности комаров, переносящих заболевания. По данным KVUE, Google планирует использовать искусственный интеллект и роботизированные системы, чтобы разводить, сортировать и выпускать комаров в нужном масштабе.
Самцы комаров, зараженные Wolbachia, должны спариваться с дикими самками, после чего жизнеспособное потомство не появляется. Со временем это может привести к сокращению популяции. При этом людей кусают только самки комаров, поэтому специалисты считают, что такие выпуски не должны увеличить число укусов.
Заявка Google касается самцов Culex quinquefasciatus — широко распространенного вида комаров, которые могут переносить вирус Западного Нила и энцефалит Сент-Луис. В США такие комары считаются одними из важных переносчиков вируса Западного Нила. По данным CDC, это главное заболевание в стране, передающееся через укусы комаров.
Во Флориде уже тестируют похожие методы. Представитель округа по борьбе с комарами Флорида-Кис Чад Хафф рассказал KVUE, что округ проводит испытания второй сезон подряд. По его словам, в некоторых районах уже заметили сокращение популяций комаров, а первые результаты оказались «достаточно многообещающими», чтобы продолжить работу.
Часть местных жителей поддержала инициативу, другие отнеслись к ней с опасением. Один из жителей Флориды заявил 10 Tampa Bay News, что предпочел бы, чтобы технологию сначала испытали в другом штате.