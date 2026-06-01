Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году

Фото: Dom Fou/Unsplash

Обучение в российских вузах подорожало на 10,7% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минобрнауки.

В МИФИ средний рост составил 32,2% — это больше, чем в 2025 и 2024 годах (15,6 и 6,6% соответственно). «Сильнее всего стоимость растет на специальностях, связанных с ядерной физикой, меньше всего — на ИТ-специальностях», — рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров.

Ранее Минобрнауки сообщило, что сократит количество платных мест в вузах на 47 тыс. по 40 направлениям. Будущих юристов станет меньше на 17,9% (13,9 тыс. мест), управленцев — на 17,1% (7400 мест), экономистов — на 15,6% (7300 мест).

Стоимость обучения на этих специальностях не выросла больше, чем на остальные. Для юристов, управленцев и экономистов цены увеличились на 10,9% против 10,7% в среднем по всем направлениям.

Например, в РАНХиГС стоимость обучения в среднем повысилась на 12,7%. Количество платных мест сократилось на 21,8%, но цены на регулируемые направления выросли сопоставимо с остальными — на 12,6%.

