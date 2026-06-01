На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками

Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня
«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде
Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену
В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
Гигантская черешня появилась на старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%

На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками

Афиша Daily
Фото: World Cup

На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновленную технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира Trionda.

Внутри него находится миниатюрный датчик весом всего 14 грамм, который в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком.

Эти данные объединяются с информацией от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля. Затем искусственный интеллект формирует трехмерную модель происходящего на поле и помогает судьям принимать решения.

Технология создана, чтобы повысить точность определения офсайдов. Датчик способен зафиксировать точный момент передачи мяча, а система отслеживания игроков позволяет определить положение футболистов в ту же долю секунды. Это сокращает количество спорных эпизодов и ускоряет работу арбитров. Кроме того, технология помогает при рассмотрении возможной игры рукой и спорных моментов на линии ворот.

Для работы датчика мячи необходимо заряжать перед матчами. Встроенного аккумулятора хватает примерно на шесть часов непрерывной работы, а при замене мяча система автоматически переключается на новый экземпляр без потери данных.

По сравнению с мячом Al Rihla, который использовался на чемпионате мира 2022 года, конструкция датчика была доработана. Теперь он встроен в специальный отсек внутри одной из панелей мяча, а для сохранения баланса инженеры добавили систему противовесов.

Расскажите друзьям