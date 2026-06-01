«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом

С 1 июня пассажиры программы «Аэрофлот Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом могут проходить регистрацию и посадку на самолет с помощью биометрии.
Новый сервис заработал в аэропортах Шереметьево и Пулково. Технология использует данные из Единой биометрической системы и позволяет пройти часть предполетных процедур без предъявления паспорта.
По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, использование биометрии может сократить время прохождения формальностей перед вылетом на 25–30%. При этом традиционная проверка документов сохранилась, и пассажиры могут самостоятельно выбирать удобный способ подтверждения личности.
Власти подчеркнули, что использование биометрии осталось полностью добровольным. На этапе пилотного проекта предъявлять паспорт по-прежнему потребуется при входе в зону транспортной безопасности. Тестирование новой технологии продлится до 1 апреля 2027 года.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Сделать это можно в банках или специальных пунктах регистрации, открытых в аэропортах Пулково и Шереметьево.