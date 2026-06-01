«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом

Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде
На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками
Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену
В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
Гигантская черешня появилась на старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%

«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом

Афиша Daily
Фото: «Аэрофлот»

С 1 июня пассажиры программы «Аэрофлот Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом могут проходить регистрацию и посадку на самолет с помощью биометрии.

Новый сервис заработал в аэропортах Шереметьево и Пулково. Технология использует данные из Единой биометрической системы и позволяет пройти часть предполетных процедур без предъявления паспорта.

По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, использование биометрии может сократить время прохождения формальностей перед вылетом на 25–30%. При этом традиционная проверка документов сохранилась, и пассажиры могут самостоятельно выбирать удобный способ подтверждения личности.

Власти подчеркнули, что использование биометрии осталось полностью добровольным. На этапе пилотного проекта предъявлять паспорт по-прежнему потребуется при входе в зону транспортной безопасности. Тестирование новой технологии продлится до 1 апреля 2027 года.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Сделать это можно в банках или специальных пунктах регистрации, открытых в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Расскажите друзьям