«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в российский прокат 23 июля

«Ее личный ад» — новая картина режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна — выйдет в России 23 июля. Об этом сообщил прокатчик — компания «Экспонента».
Главную роль в картине исполнила Софи Тэтчер, известная по сериалу «Шершни» и фильму «Еретик». В фильме также снялись Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Ривердейл»), Кристина Фросет, Гавана Роуз Лю и Диего Кальва.
Рефн поставил картину по сценарию, который он написал совместно с Эсти Джордани. Будущий фильм описывается как остросюжетный, гипнотический и неистовый триллер, в котором будет «много блеска, секса и насилия».
События разворачиваются в футуристическом городе, где актрисы готовятся к съемкам провокационной картины. Съемочный процесс омрачает серия убийств. Из розового тумана появляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами
Съемки фильма прошли в Японии в мае 2025 года. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.
«Ее личный ад» — первая полнометражная работа Рефна со времен «Неонового демона». В последние годы он работал в основном над сериалами, среди которых «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».