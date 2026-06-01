На Пикник Афиши-2026 осталось 3000 билетов по старой цене

Только 3000 билетов по старой цене остались в продаже на Пикник Афиши-2026 . Событие пройдет 20 июня в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское».
Среди выступающих артистов — Zoloto, дуэт Мальбэк х Сюзанна, Feduk, «Браво» и Валерий Сюткин, OG Buda, ЛСП, Slava Marlow и секретный хедлайнер. Кроме того, будут шоукейсы «Зари» и «Тихого хода».
Впервые в истории на фестивале откроется настоящий луна-парк под открытым небом. Посетителей ждут карусели, арт-инсталляции, кинодекорации, лекции, спортивная зона и бьюти-корнеры. Гости смогут пользоваться специальными маджентовыми биноклями, чтобы рассматривать площадку и планировать маршрут прямо из кабин аттракциона. 8 августа Пикник Афиши пройдет на Елагином острове в Петербурге.