Фестиваль «Дружба» объявил вторую волну артистов

Афиша Daily
Фестиваль «Дружба» прдеставил артистов второй волны лайнапа. Событие пройдет 13 июня.

К программе присоединяются Ageless (Италия), Agraba, Altum Unda, Andrew Drum, Fedso, Fomichev, German Brigante (Испания), I.see.blue, Izhevski, Krysenstern, Matvienkov, Natasha Wax & Sony Vibe, Pozdnyalov, Rocca x Aza Sirelis x Ava Li, Samir Kuliev, Stan Tone и Thierry Tomas. Всего на фестивале выступят более 45 музыкантов и проектов, включая резидентов ключевых промо-команд и специальных гостей.

Фестиваль впервые запускает вечернюю программу: вход для гостей откроется с 18:00. Помимо музыкальной части, будут лекторий с участием представителей музыкальной и креативной индустрии, маркет независимых брендов, а также зона «Двор Substance». «Дружба» вновь пройдет в ДК завода «Серп и Молот» — архитектурном памятнике 1930-х годов площадью более пяти тыс. квадратных метров.

Полный лайнап фестиваля:

  • Главная сцена: Beznosuk, K.O (Израиль), Lemonella (ЮАР), Peredel;
  • Светамузыка: Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes (живое выступление), G-Pol + Jeam Biscuit (живое выступление), Gleb Filipchenkow & Steveaio (живое выступление), Danil Kolbasenkow, Fillimonov;
  • Kgbdisco: Alvaro Cabana (Испания), Balinsky, Kgbdisсо;
  • Вип (WIP) x Meduza: Ageless (Италия), Denis Kaznacheev, Karl Chix, Kornieshka, Les, Nechkin;
  • Substance: Mireille, Lebron, Nastya Mira, Ogannes;
  • Hypnotica x Кинетика Мьюзик (Kinetika Music): Agraba, Andrew Drum, German Brigante (Spain), Pozdnyakov, Rocca x Aza Sirelis x Ava Li;
  • Балаган х Чувство Ритма: Altum Unda, Fedso, Krysenstern, Matvienkov, Natasha Wax & Sony Vibe, Samir Kuliev;
  • Radi Mira I Lubvi: Fomichev, I.See.Blue, Izhevski, Stan Tone, Thierry Tomas.
