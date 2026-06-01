Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»

Американская актриса Зои Кравиц («Меломанка», «Подай знак», «Большая маленькая ложь») сыграет главную роль в фильме режиссера Меган Парк, известной по драмеди «Моя старая задница». Об этом сообщил Deadline.
Название и сюжет проекта пока держатся в секрете. Парк сама напишет сценарий будущей картины и займет место исполнительного продюсера. Производство ленты возьмут на себя Apple Studios, компания Марго Робби Lucky Chap и FilmNation.
Курировать проекта от лица LuckyChap будут Том Акерли и Бронте Пейн. Для Парк грядущий фильм станет третьей полнометражной режиссерской работой после драмы «Последствия» и драмеди «Моя старая задница».
Последняя лента принесла Парк известность и популярность. Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс». Работа получила номинации на премии WGA и DGA. После нее Парк работала над сериалом «Стерлинг Пойнт».
Кравиц недавно дебютировала в качестве режиссера с триллером «Подай знак». Кроме того, она снялась в боевике «Пойман с поличным» и сериале «Киностудия». Актрису также в ближайшем будущем можно будет увидеть в фильме «Как ограбить банк» Дэвида Литча.