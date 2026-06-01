Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства Ad Marginem в Челябинске

6 и 7 июня в Челябинске на территори «Башня.1911» пройдет фестиваль издательства Ad Marginem «по краям». Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев примет в нем участие в качестве спикера.



Соорганизатор мероприятия — Государственный исторический музей Южного Урала. Посетителей ожидает большая распродажа книг, лекции, дискуссии и воркшопы.



Евгений Ткачев вместе с кинокритиком Марией Онипкиной проведет дискуссию «Страшнее, чем в жизни: хорроры и докуфикшен в кино». На встрече разберут вопрос: какой фильм или книга заставили вас усомниться в границах реального? Регистрация доступна по ссылке.



На фестивале также выступят искусствоведы Анна Леготина и Марина Денкевич, историк Илья Пронченко, культуролог Виталий Куренной, кураторы Алиса Жихарева и Намор Вотилав и другие. Вход свободный, на лекции потребуется предварительная регистрация.