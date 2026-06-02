Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю

Для Пикника Афиши-2026, который пройдет 20 июня в музее-усадьбе «Коломенское» в Москве подготовили полный гид.
Помимо выступления артистов, посетителей ждут дизайнерский маркет, детская зона, игры, караоке, спорт, фитнес, бьюти и фудкорт. Все площадки оформят в атмосфере луна-парка.
Удобство
Построить удобный маршрут по фестивалю поможет 2ГИС, который создаст подробную интерактивную карту Пикника прямо в своем приложении.
Музыка на трех сценах
Хедлайнеры фестиваля — Feduk, Zoloto, группа «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, ЛСП, OG Buda и Mayot в сопровождении живого бэнда, а также Мальбэк х Сюзанна с большим камбэком. На сцены «Коломенского» также выйдут Элли на маковом поле, passmurny, hehehe, дуэт «Озера», группа «Стоунд» и объединение RSAC.
На фестивале, кроме того, состоятся три шоукейса. Для шоукейса «Заря» команда «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущей российской музыки. Это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie, эмоциональный и жутко громкий гитарный поп «Твои кошмары», ироничное и остроязычное инди «Собачий Lie», молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа — the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также поп-панк и эмо на грани света и печали «Дела поважнее».
Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records представит резидентов и друзей лейбла: это «Куок», Арустамов, «Джей Ро», «Сабу», а также «Джови» и «Дефория» и другие.
Под вывеской «Тихий ход» продюсер и арт-директор проектов Kuznyahouse и электронный музыкант Kito Jempere (Кирилл Сергеев) соберет близких по духу артистов, чтобы сыграть с ними диджей-сет. Среди них — программный арт-директор московского Cruise Таня Андрианова, диджей Марк Щедрин и признанная на международном уровне легенда электронной сцены Lipelis.
Развлечения и спорт
Для динамичного отдыха на Пикнике подготовили интерактивное пространстве от
«Московского спорта» с VR-теннисом, стритболом и смузи-байками. В зоне World Class можно будет пройти фитнес-челленджи, занятия по йоге и стретчингу. Футбольных фанатов объединит площадка «Чемпионата» с сабсоккером и интерактивными матчами. Парусное сообщество «Сила ветра» откроет лаунж с гамаками и бассейн с розыгрышем мерча.
Студия осознанности «Вершина» ждет гостей, которые хотят пройти таро-сессию или встать на гвозди. Расслабиться также можно на сеансах экспресс-массажа от Kushetka или в зоне «Фитмоста», где за проработку тела отвечают мастера «Thai Spa Лотос Клаб». Посетителей также ждут уютный ретро-киоск журналов «Москвичка» и «Огород», а еще зеркальный лабиринт от «Ленты.ру», наглядно показывающий искажения медиапространства».
Культурный партнер фестиваля — «Фонд Потанина» — открывает зону «Поле впечатлений»: кураторскую «Карусель музеев» от Дарьи Тишковой. Здесь представлен Добрый музей (Третьяковская галерея), Еврейский музей и центр толерантности, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы и другие значимые культурные институции.
В мастерской школы искусств «Куст» можно весь день создавать авторские мобили и строить картонный луна-парк. В камерной зоне бренда украшений Poison Drop для гостей устроят моментальные свадебные церемонии с фатой и памятными свидетельствами.
За создание яркого фестивального стиля, укладки и макияж отвечает бренд Rad, который представит мейкап-зону с флэш-образами и фирменной фотозоной. Кроме того, будут мастера парикмахерской Birdie, барбершопа Britva и студий красоты Soda, а также сети студий красоты Ma and Mi. На площадке «Твоя группа» за 15 минут научат базовым аккордам и дадут поиграть с живым бэндом.
В фотобудке «Афиши» любой посетитель сможет получить свой портрет от иллюстратора за 5 минут. Погрузиться в новые миры пригласит индийский шатер телеканала «Ключ с AI-фотобудкой» и традиционным мехенди, интерактивное пространство Московского института психоанализа с ИИ-зоной и консультациями, а также игровой уголок «Cosmodrome Games» с легендарным «Имаджинариумом».
Для тех, кто ищет вдохновение и чистый азарт, открыты творческая зона «Armoni Soul — Гармония Души» и площадка крафтовых деревянных игр от GameinGame.ru. Благотворительный фонд «Ника» предложит гостям пройти игровой квест в зоне «Питомец на день». Станции «Бери заряд» помогут оперативно взять в аренду пауэрбанк.
Гастрономические открытия
Гостей Пикника ждут пять тематических фудкортов: центральный гастрохаб с актуальными городскими проектами, семейная зона от «Вкусвилла», гастропространство второй сцены, VIP-фудкорт с ресторанными концепциями и специальная площадка «Freak Show by Underdog».
В программе примут участие как новые городские проекты, так и хорошо знакомые рестораны и гастроконцепции, среди которых проект-переосмысление турецкого стритфуда «Mini Turkish Spot», популярная пиццерия Pizza 22 с авторским взглядом на итальянскую классику, ресторан греческой кухни и живого огня Poly, современный мясной ресторан Blackchops.
Кроме того, специально брендируют свои корнеры под концепцию луна-парка бургерная Underdog, сеть пиццерий Maestrello, ресторан с культовыми томлеными ребрышками Frank»от Басты, сеть концептуальных мясных ресторанов Smoke BBQ и проект топовой японской кухни Self Edge Japanese.
Для гурманов и поклонников гастрономической культуры на Пикнике откроется зона бренда «Хеллманн’с» и «Афиши Рестораны». Прямо на фестивале будет застроена открытая кухня, на которой звездные шефы — участники проекта «Chef’s Camp» и амбассадоры «Хеллманн’с» Николай Бобров, Дмитрий Голенин и Дмитрий Решетников — представят уникальное стритфуд-меню, специально разработанное для этого дня.
Рядом с фудкортом разместится грибной бар бренда «Shroom» и «Афиши Рестораны», где можно будет попробовать авторские безалкогольные коктейли и модные функциональные напитки. Гости бара, пройдя небольшой тест, смогут выбрать вариант по вкусу и запросу.
Для удобства гостей на корнерах появятся QR-коды с электронным меню. Полная гастрокарта фестиваля будет доступна заранее на сайте «Афиши Рестораны».
Маркет локальных брендов
В этом году на маркете фестиваля представлены десятки лучших в своих категориях марок украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики, а также одежды для детей и взрослых. Главными точками притяжения станут пять эксклюзивных поп-апов: интерактивные бренд-зоны Rad, Vetralen, Saqa Omuk, «Рельефик», «Авиапарк» и Alive Audio x Reproductor. Там можно будет примерить новинки, попасть на творческий мастер-класс и попробовать себя в мас-рестлинге — национальном якутском виде спорта, кастомизировать вещи, а также познакомиться с игрушечной Муреной Настей или послушать виниловые сеты.
В пространстве фестиваля можно найти уютные клетчатые рубашки от Mashaa, концептуальные украшения со смыслом от Island Soul, а также марки Yakumar, Volchok, «Друг и Функция», Unke, Moss, Puresense, сононо и другие проекты.
Луна-парк
Главное новшество Пикника Афиши — масштабный луна-парк, который превращает фестиваль в красочный мир аттракционов. Прямо на входе посетителей заряжает настроением яркий брасс-бенд, а на территории можно встретить ситуативный театр «Тучные дамы» — специальный проект художницы Тани Луданик.
Главной точкой притяжения луна-парка станет 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера Т2. Гостей ждут фестивальные развлечения для любого возраста: от тиров и автоматов-хватаек до будок с предсказателями, ароматами попкорна и сладкой ваты.
Особое внимание — к семейному отдыху и детской зоне. Самых юных гостей ждет карусель от «Союзмультфильма» и гигантский батутный замок от «Детского радио». Дети смогут отдохнуть на фирменном надувном диване в стиле мурены Насти от торгового центра «Авиапарк». Пока дети увлечены каруселью и батутом, родители смогут азартно провести время с джекпот-аттракционом от органической фермы М2.
Детская зона
Помимо юбилейной карусели от «Союзмультфильма», замка от «Детского радио» и надувного дивана от «Авиапарка» юных гостей ждет множество активностей. Подвижные игры, фестивальный аквагрим и полосу препятствий с призами подготовил для маленьких посетителей фестиваля World Class.
Творческие ребята оценят интерактивный городок от Детской школы дизайна НИУ ВШЭ, где можно построить арт-объекты и создать костюмы. «Конструктория Brick Labs» предложит построить луна-парк из кубиков. Если родителям захочется ненадолго отлучиться, ребенка от 3 лет можно оставить под присмотром ситтеров в детском клубе от агентства «Ваша Няня» и бренда игрушек BertToys.
Увлекательное погружение в новые миры предложит уличный кинотеатр «Смешарики сквозь вселенные», а органическая «Ферма М2» вместе с нутрициологом Аленой Брициной пригласят ребят создать домашние мини-грядки в программе «Лето на ферме». Перекусить всей семьей можно в масштабной гастрозоне «ВкусВилла» с бургерами, мороженым и готовыми корзинами для пикника на траве. О чистоте и тишине позаботится бренд Levrana, обустроив комнату матери и ребенка с пеленальным столиком и шезлонгами в зоне ожидания.
Наконец, на площадке откроется большой «Мегамаркет для детей», где собраны лучшие локальные детские бренды одежды, косметики, книг и игрушек: somelove, «Юный Искусствовед», издательство «Росмэн», «Маманка», Polusha, Joujou kids, No Drama Mama, Pro Volka, Brick Labs и «Hurma любит тебя».