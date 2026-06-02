Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото со съемок: «Атмосфера кино»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» поделился с «Афишей Daily» первым тизером «Чебурашки-3». Семейная комедия выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы — 1 января 2027 года.

По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. 

Видео:&nbsp;«Атмосфера кино»

Над продолжением франшизы работает команда создателей первых двух частей. Режиссером картины вновь выступает Дмитрий Дьяченко.

К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Артем Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Оливье Сиу, Марина Коняшкина и другие.

Производством занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино.

«Чебурашка» вышел 1 января 2023 года, заработал в прокате 6,78 млрд рублей и стал самым кассовым фильмом российского кинопроката. Вторая часть увидела свет 1 января 2026-го и смогла приблизиться к показателю оригинала, собрав 6,05 млрд.

