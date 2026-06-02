«Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. Первый тизер — уже в сети
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»
Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора
Сидни Суини основала продюсерскую компанию
Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере
Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера
Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства Ad Marginem в Челябинске
Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»
Сидни Суини просила создателя «Эйфории» не вырезать обнаженные сцены с ней из третьего сезона
Фестиваль «Дружба» объявил вторую волну артистов
Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве
На Пикник Афиши-2026 осталось 3000 билетов по старой цене
«Пиковый валет» Джоэла Коэна выйдет в 2026 году
«Снял барахло — переделывай»: Мединский предложил усилить госконтроль над качеством кино
Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля
Детское комбо от Бубокко и мультяшная «Манюня»: Okko запустил акции ко Дню защиты детей
В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов
Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м
Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»
Глава Take-Two объяснил, почему разработка GTA VI заняла более 13 лет
В «Азбуке вкуса» появилась окрошка с уткой, индейкой и языком

Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Elsa/Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о возвращении в профессиональный теннис после длительного перерыва. Об этом сообщает Reuters.

44-летняя спортсменка выступит на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня. Уильямс получила специальное приглашение в парный разряд.

Теннисистка также опубликовала в соцсетях видео, на котором выходит с корта к вибрирующему телефону. «Похоже, все уже услышали новость», — сказала она. В подписи к посту Уильямс добавила: «Хорошие новости быстро расходятся».
 

Слухи о возвращении спортсменки усилились после того, как в прошлом году она вновь вошла в пул антидопингового тестирования и получила возможность официально заявляться на турниры.

«Queen’s Club кажется идеальным местом, чтобы начать эту новую главу. Именно на травяных кортах у меня были одни из самых важных моментов в карьере, и я рада снова выйти на одну из самых знаковых площадок в нашем виде спорта», — заявила Уильямс.

По данным британских СМИ, она сыграет в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. После первого турнира спортсменке могут предложить выступление на Уимблдоне, который начнется 29 июня.

Уильямс не играла в туре WTA с сентября 2022 года. Тогда она завершила карьеру после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США. Перед турниром теннисистка говорила, что «отходит от тенниса», чтобы сосредоточиться на других сторонах жизни.

На счету Уильямс 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Последний из них она выиграла в 2017 году. Вместе с сестрой Винус Уильямс она также 14 раз побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде.

Председатель WTA Валери Камилло заявила, что рада возвращению Уильямс. «Серена — одна из величайших спортсменок всех времен, ее наследие выходит далеко за пределы корта. Мне не терпится увидеть, как она сыграет против нового поколения топ-игроков», — сказала она.

Расскажите друзьям