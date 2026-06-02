94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег

Фото: Igor Omilaev/Unsplash

94% сотрудников российских компаний замечают признаки ИИ-генерации в работе коллег. Об этом сообщает Sostav со ссылкой на опрос «Анкетолога».

16% респондентов видят такие признаки регулярно, 55% — иногда, 23% — редко. Чаще всего ИИ-след замечают в текстах — об этом рассказали 82% опрошенных. Нейрогенерацию также видят в изображениях (77%), переводах и локализации текстов (74%), слайдах презентаций (67%) и генерации идей (66%). Реже всего ее замечают в рабочей переписке (59%), программном коде (52%) и внутренней документации (44%).

31% участников опроса хотя бы иногда сталкиваются со злоупотреблением нейросетями со стороны коллег, еще 30% замечают это редко. Чаще всего, по их словам, ИИ используют чрезмерно в изображениях (43%), текстах (42%), внутренних коммуникациях (28%), презентациях (25%) и техзаданиях (21%).

87% респондентов хотя бы раз сталкивались с ошибками, неточностями или низким качеством результата, полученного коллегами с помощью нейросети. 74% в таких случаях возвращали задачу на доработку. В итоге 62% получали исправленный результат, 17% сталкивались с отказом и делали задачу сами, 15% — с обидой коллег или конфликтом, а 14% решали ситуацию с помощью руководителя.

83% опрошенных считают, что отправлять коллеге необработанный результат нейросети без проверки и адаптации — признак неуважения. Для 51% использование ИИ без проверки снижает профессиональный авторитет сотрудника, а 33% меньше доверяют результатам, если узнают, что они были получены с помощью нейросети.

82% россиян считают, что регулярное использование ИИ снижает критическое мышление. 60% полагают, что бесконтрольное использование искусственного интеллекта ведет к профессиональной деградации сотрудника.

В 71% компаний, где работают участники опроса, нет официального запрета на передачу корпоративных данных в публичные ИИ-сервисы. 24% респондентов признались, что загружали такие данные в нейросети — в открытом или обезличенном виде.

В опросе участвовали 1200 сотрудников российских компаний, в которых используют искусственный интеллект.

