Владимир Путин предложил создать факультеты русского языка и литературы

Президент России Владимир Путин предложил создать в университетах отдельный факультет русского языка и литературы. С такой идеей он выступил на заседании совета по поддержке русского языка и народов России.
По мнению главы страны, привычные филологические факультеты противоречат представлению о русском языке как ключевой ценности, поскольку на них изучают словесную культуру не только России, но и других стран.
«Русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это очевидно противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — заявил Путин.
Он вспомнил, что в 2025 году в Крымском федеральном университете им. Вернадского появился самостоятельный факультет русского языка и литературы. Президент выразил надежду, что его примеру последуют другие федеральные вузы.