В «Миньонах и монстрах» будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов

Иллюстрация: Illumination

В мультфильме «Миньоны и монстры» — спин-оффе «Гадкого я», который выйдет 1 июля, — будет 15-минутная сцена, полностью произнесенная на языке миньонов. Ее озвучит создатель персонажей Пьер Коффен, он же режиссер картины. Об этом сообщает Empire.

В новом фильме миньоны попадают в Голливуд 1920-х годов. В первом показанном эпизоде они оказываются в центре вестерна: устраивают погоню за бандитом верхом на лошади с мешком денег. Выясняется, что все это происходило на съемочной площадке.

Во второй сцене глава студии влюбляется в харизму миньонов и приглашает их сняться в битве с викингами. В итоге желтые герои становятся кинозвездами и снимают собственный фильм — «Миньоны и монстры».

Первый трейлер мультфильма показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Последний трейлер вышел в мае: в нем миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.

