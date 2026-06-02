С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном

Международная федерация фехтования (FIE) снимет все ограничения с российских и белорусских спортсменов и официальных лиц. Об этом говорится в решении исполкома организации.
Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию 2026 года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Спортсмены и официальные лица с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах FIE под национальными аббревиатурами, в форме своих стран, а также с флагами и гимнами.
В федерации заявили, что решение отражает приверженность принципам Олимпийской хартии — в том числе недискриминации, равному отношению и универсальности спорта.
В декабре 2025 года МОК рекомендовал снять все ограничения с российских и белорусских юниоров на международных соревнованиях. Позже рекомендацию МОК поддержал Олимпийский саммит.
FIE — шестая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо, тхэквондо, водных видов спорта, спортивной борьбы и гимнастики.