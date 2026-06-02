С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию 2026 года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Спортсмены и официальные лица с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах FIE под национальными аббревиатурами, в форме своих стран, а также с флагами и гимнами.