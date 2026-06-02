Уиллем Дефо произносит пламенную речь в отрывке фильма «День рождения»

Компания «Среда» опубликовала отрывок фильма «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли. Картина выйдет в российский прокат 4 июня.
По сюжету миллиардер Маркус (Дефо) устраивает на частном острове в Средиземном море вечеринку для своей дочери Софии (Виктория Кармен Сонне) — единственной наследницы огромного состояния. В отрывке герой Дефо произносит речь в честь ее дня рождения.
Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами. У Софии тоже есть своя тайна и цель. Постепенно семейные конфликты выходят на поверхность.
Помимо Дефо и Сонне в фильме снялись Джо Коул («Острые козырьки») и Эмма Суарес («Джульетта»). Режиссер Мигель Анхель Хименес признается: «Это фильм для актеров. Я старался, чтобы моя режиссура и атмосфера на площадке всегда служили им. Какая это была привилегия — работать с Уиллемом Дефо — сдержанным и мощным, мастером неподвижности и присутствия».