«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России

В России на больших экранах вновь покажут киносагу «Сумерки». О повторном прокате всех пяти фильмов франшизы объявила компания «Кино.Арт.Про».
Первая часть вернется на экраны уже 17 сентября 2026 года, а затем зрители смогут посмотреть все продолжения поэтапно до февраля 2027-го.
График повторного проката:
- «Сумерки» — 17 сентября 2026 года;
- «Сумерки. Сага. Новолуние» — 8 октября 2026 года;
- «Сумерки. Сага. Затмение» — 5 ноября 2026 года;
- «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря 2026 года;
- «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027 года.
Сюжет первой части рассказывает о старшекласснице Белле Свон, которая переезжает в небольшой город Форкс и знакомится с загадочным одноклассником Эдвардом Калленом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, и вскоре Белла узнает, что Эдвард — вампир.
«Сумерки» стали мировым феноменом, а франшиза собрала миллиарды долларов в прокате и принесла мировую славу Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону.