Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей

3 декабря в Москве при поддержке Winline состоялась премия SLAY, определяющая лучших русскоязычных стримеров в разных категориях. Церемония награждения прошла во Дворце Ирины Винер в «Лужниках», ее вел Слава Бустер в паре с Ильей Сатиром.
Тематикой SLAY 2025 стал castle core — интерпретация «цифрового средневековья» в образах и декорациях. Эстетику церемонии дополнил дизайн Покраса Лампасa — декоративные кубы, расписные зеркала, а также арт-перформанс на сцене с росписью рубашки. Ранее художник создал для премии эксклюзивные аксессуары для номинантов и победителей прошлого года: лимитированные кольца и маску.
На ковровой дорожке засветились блогеры Жекич Дубровский, Дима Гордей, Александр Булкин, комики Супер Стас, Саша Ваш и Сергей Горох, а также Mayot, Voskresenskii, Heronwater, Иван Золо, Лимба, Entype, Акулич, Молодой Платон и Big Russian Boss. Интервью у звезд брали Слава Бустер, Вася Трунов (ютуб-канал «Вписка»), Александра Смирнова (Bogadovka) и Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx).
Параллельно с церемонией награждения SLAY установила очередной рекорд по онлайну среди трансляций на Twitch в русскоязычном сегменте: прямой эфир одновременно смотрели свыше 758 тыс. человек — вдвое больше, чем годом ранее. Хедлайнером вечера стал Элджей, который исполнил популярные треки в лайв-формате.
Главными триумфаторами церемонии стали Глеб sasavot Орлов (SLAY King) и Наталья Gensyxa Бердникова (SLAY Queen). Sasavot взял не только главную награду премии, но и статуэтки за лучший мультигейминг-контент и харизму. Gensyxa была признана самой стильной стримершей года.
Лучшим CS-стримером признали StRoGo, Dota-стримером — rostislav_999, IRL-стримером — anarabdullaev, а multigaming-стримером — sasavot. Проектом года на Twitch стал Evelone Duo Cup, прорывом года — anarabdullaev.
Звание человека-мема года досталось Ивану IvanZolo578 Золочевскому. В номинации «Аудитория года» выиграл 5opka. В категории «Minecraft-стример года» награду получил 5opka, «Пара года» — koreshzy & kosstochka, «Завоз года» — «Борик сломал ПК Бустеру на стриме», «Харизма года» — sasavot. Треком года стал «XXL» 5opka & MellSher.
В номинации «Легенда Twitch» жюри отметило 77-летнюю Ольгу Ивановну. Пенсионерка с ником i_olga, известная как бабушка Ольга, подключилась к церемонии награждения по видеосвязи. Специально по такому случаю она надела черное вечернее платье, сережки и колье.
