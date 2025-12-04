Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей

Тематикой SLAY 2025 стал castle core — интерпретация «цифрового средневековья» в образах и декорациях. Эстетику церемонии дополнил дизайн Покраса Лампасa — декоративные кубы, расписные зеркала, а также арт-перформанс на сцене с росписью рубашки. Ранее художник создал для премии эксклюзивные аксессуары для номинантов и победителей прошлого года: лимитированные кольца и маску.