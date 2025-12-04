77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY

Ранее Ольгу Ивановну номинировали на международную премию NNYS, посвященную лучшим моментам стриминга. Она претендует на награду в категории «Лучший игровой момент» ― за эйс в Counter-Strike 2. Ольга Ивановна расположилась возле ямы и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях.