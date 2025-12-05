Мужчины считают достаточным получить на Новый год романтический ужин и секс (55%). Женщины же мечтают о путешествии (58%) и ювелирных украшениях (43%), показало исследование дейтинг-сервиса Mamba и бренда Sokolov. Результаты есть у «Афиши Daily».
Мужчины также хотели бы, чтобы им подарили на праздник стильные аксессуары (26%), хобби-атрибутику (21%), технику и инструменты для дома (17%). 13% не прочь бы получить гаджеты. Женские ожидания на Новый год куда масштабнее, чем мужские. В числе желанных новогодних презентов для женщин — ювелирные украшения (43%), гаджеты (27%), косметика или парфюмерия (15%).
Мужчин в первую очередь разочаровывают банальные подарки вроде носков, трусов или галстуков (54%). На втором месте в антирейтинге стоят гель для бритья, шампунь и прочие «дежурные» средства ухода (34%). Подарок с намеком, например книга «Как зарабатывать больше», обидит 28% мужчин. Деньги в конверте не вызовут радости у 14%.
Женщин же сильнее всего расстраивают подарки, подобранные под хобби партнера (52%). Почти столько же (49%) придут в ужас от открыток, сувениров и магнитиков. Неподходящая одежда или косметика раздражают 24%, а гели, белье и шампуни — 21%. Бытовые подарки женщины воспринимают как намек на дополнительные обязанности по дому, это огорчает 17% из них.
Согласно опросу, женщины считают, что хорошо представляют мужские желания. По их мнению, партнерам чаще всего нужны подарки для хобби (39%), романтический вечер (36%) или хороший гаджет (32%) — и это частично совпадает с реальными мужскими ответами. Мужчины тоже уверены, что понимают женщин: они называют украшения (66%), путешествия (46%) и гаджеты (38%) — и в целом тоже попадают в те категории, которые женщины действительно хотят.
Если подарок оказался неудачным, женщины чаще всего говорят об этом прямо или аккуратно намекают — так делают 55%. Еще 41% предпочитают промолчать, чтобы не обидеть партнера. Но есть и те, кто затаивают обиду и отвечают плохим подарком (4%).
Мужчины тоже не склонны обсуждать промахи: большинство (70%) просто не используют неподходящий подарок и не поднимают эту тему. Честно сказать, что презент не подошел, готовы 27%. И только 3% признаются, что могут затаить обиду и в ответ подарить что-то неудачное.
Женщины в большинстве придерживаются скромного бюджета: половина планирует потратить на подарок партнеру до 5000 рублей, еще 38% — 10 000–20 000. А вот получить подарок женщины хотели бы подороже: почти половина ждет подарок за 10 000–20 000, треть — на 25 000 и выше. Около 17% называют нормальной и сумму от 50 000, особенно если речь о ювелирных украшениях.
Мужчины к новогодним тратам подходят иначе. Многие уверены, что женщине достаточно вложиться в подарок до 5000 рублей (58%), 26% рассчитывают на сумму в 10 000–20 000 рублей. Более дорогие подарки от женщин ждут единицы — мужчины настроены куда скромнее.
При этом сами мужчины готовы тратить больше: чаще всего они выбирают бюджет 10 000–20 000 рублей (36%). Часть мужчин рассматривает и более щедрые варианты: 14% намерены потратить 25 000–50 000 рублей, а еще 13% — сумму от 50 000 и выше.
Респонденты сходятся в одном: расставаться перед Новым годом только ради того, чтобы не дарить подарок, — плохой тон. Так поступили бы лишь 7% мужчин и 3% женщин. Часть, наоборот, откладывает разговор до января, чтобы не портить друг другу праздник — так сказали 18% мужчин и 10% женщин. Но большинство (76% и 87% соответственно) уверены: если отношения все равно подходят к концу, лучше завершить их в старом году и войти в новый уже без незавершенных историй.
