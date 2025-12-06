Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»

«Я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это будет тяжело, потому что у меня [сейчас] нет этих денег, но я сделаю все возможное, [чтобы их вернуть]», — сказала Долина.