Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink

Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»

Фото: Первый канал

Мошенник, который обманул Ларису Долину при продаже квартиры, предъявил ей паспорт с фотографией звезды «Человека-паука» Тома Холланда. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Мужчина представился «сотрудником Росфинмониторинга» Андреем Лукиным. Он прислал документ, на котором написано, что он якобы родился в Москве 6 ноября 1989 года. Певица актера Тома Холланда по снимку не узнала и поверила аферисту. На самом деле человека с такими паспортными данными не существует.

Певица также добавила, что считает Лурье такой же пострадавшей, как и она сама. Она пообещала полностью вернуть покупательнице деньги.

«Я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это будет тяжело, потому что у меня [сейчас] нет этих денег, но я сделаю все возможное, [чтобы их вернуть]», — сказала Долина.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря. О скандале можно прочитать в материале «Афиши Daily».

Расскажите друзьям