Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»

Фото: «Централ Партнершип»

В фильме «Невероятные приключения Шурика» оставили фрагмент с Ларисой Долиной. В нем артистка поет песню «За деньги да». Об этом рассказала киножурналистка Илона Егиазарова, посетившая московскую премьеру в кинотеатре «Октябрь».

На премьерном показе во время номера Долиной зал осыпали ненастоящими купюрами долларов. Половина зала, по словам журналистки, отреагировала на номер недовольным шумом. При этом некоторые аплодировали, свидетельствуют кадры, опубликованные Егиазаровой. 

Видео: КиноТВист/Telegram

Фрагмент с Долиной закончился надписью на экране «Клип создан под воздействием мошенников». «Этот титр, видимо, включали в монтаж ночью», ― написала киножурналистка.

Издание «Абзац» сообщало, что сцену с Долиной могут вырезать из «Невероятных приключений Шурика». По утверждению СМИ, создатели картины опасались провала в прокате из-за участия певицы. 

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.

