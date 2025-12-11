11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустил портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Сегодня в Москве может установиться новый рекорд по теплу для 11 декабря за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Пока самым теплым считается 11 декабря 2006 года. Тогда воздух прогрелся до +4,8 градуса.

«Днем [11 декабря] возможно обновление абсолютного максимума температуры. <…> В теплом секторе циклона с юго-западными ветрами температура может повыситься до 3–5 градусов тепла», — прокомментировали в Гидрометцентре России.

Ранее синоптики обещали, что декабрь в Москве будет теплый и что среднемесячная температура на 3–5 градусов превысит климатическую норму. Для столицы климатическая норма декабря составляет -3,5 градуса днем и -8,6 ― ночью.

Ноябрь в городе превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений.

Расскажите друзьям