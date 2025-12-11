11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу

Сегодня в Москве может установиться новый рекорд по теплу для 11 декабря за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
Пока самым теплым считается 11 декабря 2006 года. Тогда воздух прогрелся до +4,8 градуса.
«Днем [11 декабря] возможно обновление абсолютного максимума температуры. <…> В теплом секторе циклона с юго-западными ветрами температура может повыситься до 3–5 градусов тепла», — прокомментировали в Гидрометцентре России.
Ранее синоптики обещали, что декабрь в Москве будет теплый и что среднемесячная температура на 3–5 градусов превысит климатическую норму. Для столицы климатическая норма декабря составляет -3,5 градуса днем и -8,6 ― ночью.
Ноябрь в городе превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений.