Москвичам пообещали очень теплый декабрь

Декабрь в Москве будет очень теплый ― среднемесячная температура на три-пять градусов превысит климатическую норму. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Для столицы климатическая норма декабря составляет -3,5 градуса днем и -8,6 ― ночью.
По словам синоптика, ноябрь в городе превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Он уступает лишь ноябрю 2013 года, когда среднемесячная температура составила 4 градуса (в этом месяце она была 3,9).
Грядущий декабрь будет очень теплым не только в столице, но и на большей части Русской равнины, в том числе в Центральной России. Среднемесячная температура в регионе превысит климатическую норму на три-пять градусов, сказал Тишковец.
Его коллега Михаил Леус отмечал, что снежный покров в Москве сформируется не раньше середины декабря. Осадков в грядущем месяце ожидается в пределах нормы или меньше ее примерно на 10%.
Первый снег в Москве выпал 15 ноября. В этом году он стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в столице снег появляется в конце октября.