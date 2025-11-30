Москвичам пообещали очень теплый декабрь

По словам синоптика, ноябрь в городе превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Он уступает лишь ноябрю 2013 года, когда среднемесячная температура составила 4 градуса (в этом месяце она была 3,9).