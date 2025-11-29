Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

Формирование снежного покрова в Москве ожидается не ранее середины декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«По климатической норме в декабре в столице выпадает 51 миллиметр осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от восьми-девяти сантиметров в начале месяца до 18–19 сантиметров в его конце», — рассказал Леус.
По прогнозу синоптика, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%. «Рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря и, скорее всего, не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — сообщил Леус.
15 ноября в Москве выпал первый снег. В этом году он стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в Москве снег появляется в конце октября.