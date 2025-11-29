Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

По прогнозу синоптика, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%. «Рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря и, скорее всего, не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — сообщил Леус.