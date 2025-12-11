McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ

Руководительница компании The Sweetshop Films, которая сделала это видео, в своем посте на LinkedIn выступила в защиту использования ИИ. «Речь идет не о замене творчества, а о расширении набора инструментов. <…> И вот чего люди не замечают: на эту работу затратили [ресурсов] намного больше, чем на обычную съемку. Десять человек, пять рабочих недель».



Недавно Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта». «В этом году никто не оказал большего влияния, чем те, кто придумал, спроектировал и создал искусственный интеллект», — говорится в заявлении журнала.