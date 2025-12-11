Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ

Фото: McDonald’s

McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу к Новому году, сделанную с помощью ИИ. Об этом пишет The Guardian.

В ролике со слоганом «Самое ужасное время года» изобразили сцены рождественского хаоса: Санта-Клаус попал в дорожную пробку, а нагруженный подарками велосипедист упал. Рекламу раскритиковали в соцсетях и назвали ИИ-слопом. Некоторые пользователи сообщили, что она испортила им рождественское настроение.

Источник: McDonald’s

Руководительница компании The Sweetshop Films, которая сделала это видео, в своем посте на LinkedIn выступила в защиту использования ИИ. «Речь идет не о замене творчества, а о расширении набора инструментов. <…> И вот чего люди не замечают: на эту работу затратили [ресурсов] намного больше, чем на обычную съемку. Десять человек, пять рабочих недель».

Недавно Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта». «В этом году никто не оказал большего влияния, чем те, кто придумал, спроектировал и создал искусственный интеллект», — говорится в заявлении журнала.

McDonald's