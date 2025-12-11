Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта». Об этом говорится на сайте издания.
Обложка журнала отсылает к известной фотографии «Обед на небоскребе». На ней изображены: глава Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор AMD Лиза Су, руководитель xAI, SpaceX и Tesla Илон Маск, глава OpenAI Сэм Альтман, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.
В Time отметили, что в этом году в заголовках газет доминировал ИИ. «„Человек года“ — это мощный способ привлечь внимание всего мира к людям, которые формируют нашу жизнь. И в этом году никто не оказал большего влияния, чем те, кто придумал, спроектировал и создал искусственный интеллект», — говорится на сайте издания.
В 2024 году Time назвал человеком года Дональда Трампа. По мнению издания, политическое возрождение Трампа не знает равных в американской истории.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.