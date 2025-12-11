Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»

В Time отметили, что в этом году в заголовках газет доминировал ИИ. «„Человек года“ — это мощный способ привлечь внимание всего мира к людям, которые формируют нашу жизнь. И в этом году никто не оказал большего влияния, чем те, кто придумал, спроектировал и создал искусственный интеллект», — говорится на сайте издания.



В 2024 году Time назвал человеком года Дональда Трампа. По мнению издания, политическое возрождение Трампа не знает равных в американской истории.



* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.







