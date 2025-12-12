Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков

Шведский музыкант спас осьминога и научил играть его на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24

Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков

Платформа Reddit подала иск в Верховный суд Австралии против закона, запрещающего лицам младше 16 лет доступ к социальным сетям.

Компания уже ввела возрастные ограничения, но намерена оспорить сам закон, который, по ее мнению, нарушает права граждан. По мнению Reddit, закон заставляет взрослых пользователей проходить «навязчивую и потенциально небезопасную» проверку возраста.

Он также лишает подростков возможности участвовать в соответствующих возрасту онлайн-сообществах. Reddit позиционирует себя не как классическую соцсеть, а как тематический форум для взрослых, где общение строится вокруг интересов, а не личных профилей.

Платформа не использует дружеские связи, ленты активности или обязательную идентификацию. Reddit считает, что существуют менее жесткие альтернативы для защиты детей, не ущемляющие права остальных пользователей.

Соцсеть утверждает, что закон нарушает подразумеваемую свободу политической коммуникации, гарантированную австралийской конституцией, поскольку ограничивает доступ молодежи к важным общественным дискуссиям.

Профессор Сара Джозеф считает, что закон действительно существенно ограничивает политические права подростков. Однако профессор Люк Бек полагает, что суд, скорее всего, сочтет запрет соразмерной мерой, так как он лишь незначительно сокращает общий объем политической коммуникации в стране, оставляя подросткам другие каналы.

