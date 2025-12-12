Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков

Компания уже ввела возрастные ограничения, но намерена оспорить сам закон, который, по ее мнению, нарушает права граждан. По мнению Reddit, закон заставляет взрослых пользователей проходить «навязчивую и потенциально небезопасную» проверку возраста.
Он также лишает подростков возможности участвовать в соответствующих возрасту онлайн-сообществах. Reddit позиционирует себя не как классическую соцсеть, а как тематический форум для взрослых, где общение строится вокруг интересов, а не личных профилей.
Платформа не использует дружеские связи, ленты активности или обязательную идентификацию. Reddit считает, что существуют менее жесткие альтернативы для защиты детей, не ущемляющие права остальных пользователей.
Соцсеть утверждает, что закон нарушает подразумеваемую свободу политической коммуникации, гарантированную австралийской конституцией, поскольку ограничивает доступ молодежи к важным общественным дискуссиям.
Профессор Сара Джозеф считает, что закон действительно существенно ограничивает политические права подростков. Однако профессор Люк Бек полагает, что суд, скорее всего, сочтет запрет соразмерной мерой, так как он лишь незначительно сокращает общий объем политической коммуникации в стране, оставляя подросткам другие каналы.