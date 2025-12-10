Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг «историческим». Он отметил, что эта мера поможет защитить детей от негативного контента. Накануне школьных каникул политик посоветовал ребятам вместо того, чтобы проводить время в телефоне, заняться новым видом спорта или прочитать книгу, которая «давно пылится на полке». Реформа также служит тестовым примером для других стран, недовольных бездействием IT-гигантов в обеспечении детской безопасности.