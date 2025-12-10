56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Рассел Кроу заявил, что «Гладиатор 2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки

Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Фото: Chad Madden/Unsplash

Австралия — первая в мире страна, которая ввела запрет на доступ к соцсетям подросткам младше 16 лет. Закон приняли в ноябре 2024 года, он вступил в силу в полночь 10 декабря 2025 года, пишет Reuters.

Нововведение пока распространяется на 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram*  и Facebook** и обязывает их блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей). Позже правительство может поменять список соцсетей по мере появления новых продуктов и миграции молодых пользователей.

Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг «историческим». Он отметил, что эта мера поможет защитить детей от негативного контента. Накануне школьных каникул политик посоветовал ребятам вместо того, чтобы проводить время в телефоне, заняться новым видом спорта или прочитать книгу, которая «давно пылится на полке». Реформа также служит тестовым примером для других стран, недовольных бездействием IT-гигантов в обеспечении детской безопасности.

Представители платформы X Илона Маска заявили, что вынуждены соблюдать закон. Возраст пользователей будут определять по их поведению в сети, селфи, а также по анализу данных документов и банковских счетов.

В СМИ отмечают, что до вступления запрета в силу 86% австралийцев в возрасте от 8 до 15 лет пользовались социальными сетями. Многие из них запустили флешмоб и публиковали сообщения, в которых прощались со своими подписчиками в сети.

«Больше никаких социальных сетей... больше никаких контактов с остальным миром», — написал юный пользователь TikTok. Многие родители поддержали новый закон, однако некоторые молодые люди считают, что мера может привести к изоляции подростков и может повлиять на их психологическое состояние. 

В прошлому году новый запрет поддержал сценарист «Переходного возраста» Джек Торн. Он выразил обеспокоенность токсичной маскулинностью, которая творится в сети.

Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

**  Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям