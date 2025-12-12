Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет

В Италии обнаружили голову мраморной статуи богини Коры возрастом более 2500 лет назад. Об этом сообщили в журнале Arkeonews.

Находку сделали на территории  древнего этрусского города Вульчи. Статуя находилась в руинах большого храма архаического периода, открытого лишь в 2020 году. 

По словам доктора Мариачиары Франческини из Университета Фрайбурга и доктора Пола П.Пасеки из Университета Майнца скульптура стала новым подтверждением того, что греко-этрусские контакты были гораздо более обширными, чем считалось ранее.  Долгое время считалось, что эти культуры контактировали, в основном, ради продажи и купли керамики, однако обнаруженный археологический артефакт свидетельствует о более глубоком культурном и религиозном взаимодействии.

Недавно археологи подтвердили, что цепь из огромных ям рядом со Стонхенджем была создана людьми около 4000 лет назад. Причина, по которой ямы были выкопаны, вероятно, никогда не станет известна.

