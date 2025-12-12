Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году, пишет The Telegraph cо ссылкой на доклад организации.



По оценке службы, роботизированные системы в ближайшие 10 лет станут «неотъемлемой частью повседневности» и будут вытеснять людей с привычных рабочих мест. Как считают аналитики Европола, это может спровоцировать социальное недовольство.



В отчете говорится, что жители неблагополучных районов могут реагировать на такие изменения негативно – вплоть до нападений на роботов на улицах. Любые сбои в работе машин могут приводить к общественным скандалам и политическим лозунгам.



Недавно блогер подключил ChatGPT к роботу Unitree и заставил его выстрелить в себя. Сперва ИИ говорил, что его системы безопасности не позволяют это сделать, но затем его удалось обхитрить.