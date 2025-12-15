Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток

3 декабря Еремеев подошел к блогерше и шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала ролик на станции метро «Бауманская». Девушка обратилась в полицию, и мужчину вскоре задержали. Однако он подал встречное заявление, в котором обвинил Карпову, что она мешала ему пройти.