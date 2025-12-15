В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток

Басманный суд Москвы признал виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) Евгения Еремеева, который домогался блогерши Ксении Карповой в метро. Его назначили 15 суток ареста, сообщает «Осторожно, новости».

3 декабря Еремеев подошел к блогерше и шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала ролик на станции метро «Бауманская». Девушка обратилась в полицию, и мужчину вскоре задержали. Однако он подал встречное заявление, в котором обвинил Карпову, что она мешала ему пройти.

11 декабря московский суд оштрафовал саму Карпову и ее подругу, которая снимала ролик. Девушкам назначили штрафы в 25 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно за то, что они якобы мешали пройти пассажирам.  

Карпова не признала вину и будет подавать апелляцию. Ее подруга отметила: «Неприятно осознавать, что мы пошли просить помощи у закона, а получилось, что виноваты почему-то мы».

